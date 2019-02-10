"Победа" не будет заставлять пассажиров платить за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа" не будет брать с пассажиров своих рейсов деньги за бумажные стаканчики для питьевой воды. Об этом рассказала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

— Авиакомпания "Победа" не планирует ввести такую плату, — цитирует её ТАСС. По словам Коротковой, российское законодательство запрещает подобное нововведение.

Ранее СМИ сообщили, что лоукостер раздумывает над возможностью выдавать стаканчики для воды за пять рублей каждый. В авиакомпании заявили, что ежемесячно на такую посуду вынуждены тратить не менее миллиона рублей.