В НАТО назвали условия отказа от ядерного оружия

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В НАТО назвали условия отказа от ядерного оружия

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Йенс Столтенберг. Фото: ©Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

Ранее Йенс Столтенберг захотел привлечь к ДРСМД новых партнёров, дабы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями.

В НАТО назвали условия отказа от ядерного оружия. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, это возможно лишь в случае аналогичных шагов со стороны России и Китая.

— Цель НАТО — мир без ядерного оружия, — приводит его слова пресс-служба альянса. — Но мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы.

Напомним, 2 февраля США уведомили РФ о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о запуске процесса выхода из соглашения. В Кремле в ответ на это пообещали ответить зеркально. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты готовы рассмотреть возможность выработки нового договора, в котором был бы учтён и Китай. Российская сторона отметила, что каких-либо конкретных действий по этому заявлению предпринято не было.

Отметим, ранее генсек НАТО захотел привлечь к ДРСМД новых партнёров, дабы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями.

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