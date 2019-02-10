Ранее Йенс Столтенберг захотел привлечь к ДРСМД новых партнёров, дабы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями.

В НАТО назвали условия отказа от ядерного оружия. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, это возможно лишь в случае аналогичных шагов со стороны России и Китая.

— Цель НАТО — мир без ядерного оружия, — приводит его слова пресс-служба альянса. — Но мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы.

”NATO’s goal is a world without nuclear weapons”, @jensstoltenberg tells @morgenpost, “But the world doesn’t become safer if #NATO gets rid of all its nuclear weapons, while Russia, China and others keep or expand their nuclear arsenals.” https://t.co/KbkdPP0Mm8 — Matthias Eichenlaub (@MattEichenlaub) 9 февраля 2019 г.

Напомним, 2 февраля США уведомили РФ о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о запуске процесса выхода из соглашения. В Кремле в ответ на это пообещали ответить зеркально. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты готовы рассмотреть возможность выработки нового договора, в котором был бы учтён и Китай. Российская сторона отметила, что каких-либо конкретных действий по этому заявлению предпринято не было.

Отметим, ранее генсек НАТО захотел привлечь к ДРСМД новых партнёров, дабы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями.