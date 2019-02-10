Разин открестился от слов о возможном отравлении Децла

Ранее артист заявил, что СК расследует смерть музыканта, "потому что могло быть и отравление, могло быть ещё что-то".

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заверил, что никогда не называл отравление причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Комментарий по поводу сделанного в эфире программы "Выход в люди" заявления он дал телеканалу "360".

— Никогда я не утверждал и не утверждаю, что кто-то его отравил... Следователи должны обследовать, исследовать полностью кровь, все анализы, и только после этого они могут назвать причину смерти, — подчеркнул продюсер.

Ранее Разин признался, что больше всего его удивил тот факт, что помощники оставили Децла одного в гримёрке, когда ему стало плохо. Также артист рассказал, что Следственный комитет ведёт расследование по просьбе семьи музыканта, "потому что могло быть и отравление, могло быть ещё что-то".

Напомним, Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца.