Фанаты "Атлетико" забросали лучшего голкипера ЧМ крысами

Голкиперу не смогли простить переход во "вражеский клуб". Футболист вернулся в Мадрид в 2018 году после нескольких лет выступлений за "Челси".

Фанаты ФК "Атлетико Мадрид" во время матча 23-го тура чемпионата Испании забросали игрушечными крысами вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

Болельщики также засыпали футболиста мусором и добавили надпись: "Крыса" на табличку с именем футболиста у домашнего стадиона "Атлетико" "Ванда Метрополитано".

@Atleti fans did not give Thibaut Courtois a welcome return today:



They vandalised his plaque outside the stadium before kick off...



... then threw toy rats at him whilst he was taking goal kicks for @RealMadrid



A fierce rivalry in Madrid. pic.twitter.com/ZSr3MVguuP — SPORF (@Sporf) 9 февраля 2019 г.

Сам Куртуа заявил, что не видел, что сделали болельщики с его табличкой. Он отметил, что его это не волнует.

— Я здесь, чтобы играть и побеждать, — сказал голкипер, отметив, что относится к "Атлетико" с огромным уважением.

Встреча "Атлетико" и "Реала" завершилась со счётом 1:3.

Куртуа выступал за "Атлетико" в 2011–2014 годах на правах аренды. Он провёл 154 официальных матча в составе команды, потому его имя увековечили на табличке перед стадионом.

Летом 2018 года стало известно о переходе лучшего голкипера ЧМ в России из "Челси" в "Реал Мадрид".