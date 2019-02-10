Фанаты "Атлетико" забросали лучшего голкипера ЧМ крысами

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Фанаты "Атлетико" забросали лучшего голкипера ЧМ крысами

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Фото: © Twitter/Sporf

Голкиперу не смогли простить переход во "вражеский клуб". Футболист вернулся в Мадрид в 2018 году после нескольких лет выступлений за "Челси".

Фанаты ФК "Атлетико Мадрид" во время матча 23-го тура чемпионата Испании забросали игрушечными крысами вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

Болельщики также засыпали футболиста мусором и добавили надпись: "Крыса" на табличку с именем футболиста у домашнего стадиона "Атлетико" "Ванда Метрополитано".

Сам Куртуа заявил, что не видел, что сделали болельщики с его табличкой. Он отметил, что его это не волнует.

— Я здесь, чтобы играть и побеждать, — сказал голкипер, отметив, что относится к "Атлетико" с огромным уважением.

Встреча "Атлетико" и "Реала" завершилась со счётом 1:3.

Куртуа выступал за "Атлетико" в 2011–2014 годах на правах аренды. Он провёл 154 официальных матча в составе команды, потому его имя увековечили на табличке перед стадионом.

Летом 2018 года стало известно о переходе лучшего голкипера ЧМ в России из "Челси" в "Реал Мадрид".

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