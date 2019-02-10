"Газпромбанк" опроверг сообщения о новых счетах венесуэльской PDVSA

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"Газпромбанк" опроверг сообщения о новых счетах венесуэльской PDVSA

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Венесуэльская нефтяная государственная компания PDVSA и её предприятия не открывали новые счета в "Газпромбанке", сообщения агентства Reuters не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель российского банка.

— В группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчёркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию, — цитирует его ТАСС.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в "Газпромбанк". В статье также говорится, что компания якобы обязала СП размещать доходы от продажи нефти на счета в российском банке. Агентство объясняет это американскими санкциями против Венесуэлы.

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