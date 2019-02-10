В Москве и области объявили "жёлтый" уровень погодной опасности 11 февраля

Ветер в регионе будет южный и юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье объявили уровень погодной опасности на 11 февраля из-за ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Погода потенциально опасна начиная с 9:00 в течение 12 часов. Синоптики отметили, что в понедельник в столичном регионе будет облачно с прояснениями, а местами ожидается снег и гололедица.

Ветер же будет южный и юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.

Как ранее писал Лайф, сегодня в Москве ожидаются гололедица и небольшой снег.