СМИ: На МКС в апреле отправят три космических грузовика

К Международной космической станции (МКС) в апреле запустят три грузовых космических корабля — один российский и два американских. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.

По словам собеседника агентства, российский "Прогресс МС-11" отправят на орбиту 4 апреля, а американские Dragon и Cygnus — 12 и 17 апреля соответственно.

8 февраля грузовой космический корабль Cygnus, который прибыл на орбиту в ноябре прошлого года, отстыковался от МКС. Предполагается, что аппарат войдёт в атмосферу Земли 25 февраля над Тихим океаном.