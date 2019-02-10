В Москве пассажир попытался задушить таксиста верёвкой

Безработный мужчина — пассажир машины такси — попытался задушить водителя, сообщает агентство "Риамо".
Инцидент произошёл вечером 7 февраля на территории Новой Москвы в Щербинке.
Уточняется, что таксист бегал по проезжей части и просил вызвать полицейских. Прибывшие на место правоохранители доставили в отдел для дальнейших разбирательств двух мужчин — водителя машины такси и пассажира.
По словам таксиста, во время поездки мужчина из-за внезапно возникших неприязненных отношений накинул ему на шею верёвку и стал душить. Водитель потерял управление, автомобиль наехал на бетонное ограждение, а пассажиру не удалось осуществить задуманное. После таксист оказал безработному сопротивление.
Как уточняется, в отношении пассажира машины такси возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Напомним, ранее на Ямале осудили таксиста, который задушил клиентку и спрятал тело в тундре.
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