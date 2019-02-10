В Москве пассажир попытался задушить таксиста верёвкой

В результате нападения мужчина не справился с управлением, автомобиль наехал на бетонное ограждение.

Безработный мужчина — пассажир машины такси — попытался задушить водителя, сообщает агентство "Риамо".

Инцидент произошёл вечером 7 февраля на территории Новой Москвы в Щербинке.

Уточняется, что таксист бегал по проезжей части и просил вызвать полицейских. Прибывшие на место правоохранители доставили в отдел для дальнейших разбирательств двух мужчин — водителя машины такси и пассажира.

По словам таксиста, во время поездки мужчина из-за внезапно возникших неприязненных отношений накинул ему на шею верёвку и стал душить. Водитель потерял управление, автомобиль наехал на бетонное ограждение, а пассажиру не удалось осуществить задуманное. После таксист оказал безработному сопротивление.

Как уточняется, в отношении пассажира машины такси возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Напомним, ранее на Ямале осудили таксиста, который задушил клиентку и спрятал тело в тундре.