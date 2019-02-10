В Москве мужчина весом в 140 килограммов выжил после падения с 12-го этажа

Житель Зеленоградского административного округа столицы выпал с балкона 12-го этажа и выжил. По утверждениям телеграм-канала Mash, 36-летнего мужчину спасло то, что он весил 140 килограммов. Ну и то, что на своём пути к неминуемой гибели он "встретил" дерево.

— Евгений на массе, в нём 140 килограммов хорошего человека. Бережно накопленные объёмы амортизировали удар. Ещё помогло удачно попавшееся дерево: Женя упал на него, а потом приземлился в сугроб, — сообщает телеграм-канал.

Высота, которую пролетел мужчина, — примерно 40 метров, сейчас он находится в реанимации с переломом позвоночника.