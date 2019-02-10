Посол РФ в Белоруссии заявил, что Запад пытается разорвать связи Москвы и Минска

В качестве примера результатов идеологической работы США и Европы Михаил Бабич привёл Украину и Грузию.

США и Евросоюз пытаются разорвать вековые связи России и Белоруссии, чтобы посеять между народами недоверие и довести до вражды. Такое мнение высказал посол нашей страны в Минске Михаил Бабич.

— Это [...] хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа, на неё выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро, — приводит его слова издание Russia Today.

Бабич отметил, что эта работа проводится с помощью разных НПО в сфере образования и культуры, а также гуманитарных проектов и нацелена на то, чтобы в будущем использовать территорию Белоруссии как плацдарм для давления на Россию. В качестве примера результатов подобной идеологической работы посол привёл Украину и Грузию.

Как писал Лайф, ранее в НАТО поддержали стремление Украины вступить в альянс.