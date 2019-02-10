Убил и расчленил. В Испании мужчину заподозрили в жестокой расправе над русской

Правоохранители считают, что убить Дарью её возлюбленный Мануэль мог ещё полтора года назад.

В Испании арестовали предполагаемого убийцу девушки, расчленённое тело которой было найдено в морозильной камере в одном из домов в городе Алькала-де-Энарес, сообщает Национальная полиция страны.

По данным издания El Pais, убитую зовут Дарья. В детстве девушку из России и двух её братьев удочерила испанская приёмная семья.

42-летний Мануэль Морено и 22-летняя Дарья были вместе более двух лет, испанец даже сделал на предплечье татуировку с именем возлюбленной.

Правоохранители считают, что мужчина мог совершить убийство около полутора лет назад. Вскрытия тела девушки произведено не было, так как оно было заморожено. Личность расчленённого человека официально пока не установлена, однако у следователей нет сомнения в том, что это останки Дарьи.

Девушка перестала выходить на связь с родными в октябре 2017 года — отношения с приёмной семьёй были не самыми лучшими.

Перед Рождеством в декабре 2018 года мать Дарьи попыталась с ней связаться. Сделать этого женщина не смогла и обратилась в полицию.

Detenido el presunto autor del homicidio de una mujer hallada muerta en su domicilio en #Alcalá de Henares.



Si eres víctima o testigo #DENÚNCIALO ➡ 091

atencionfamiliaymujer@policia.es#ViolenciaDeGénero pic.twitter.com/HkcEo4koHz — Policía Nacional (@policia) 8 февраля 2019 г.

Уточняется, что вплоть до своего ареста Мануэль работал в одном из баров города. Хозяйка заведения Вероника Наварро заявила, что шокирована произошедшим. Мужчину она описывает как профессионала своего дела, который с заботой обслуживал клиентов.

Сам Морено отказывается давать показания и общаться со следователями.

Напомним, летом 2017 года Лайф писал про убийство итальянцем своей бывшей невесты из России и её бойфренда.