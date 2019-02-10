Убил и расчленил. В Испании мужчину заподозрили в жестокой расправе над русской

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Убил и расчленил. В Испании мужчину заподозрили в жестокой расправе над русской

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Фото: © ABC

Правоохранители считают, что убить Дарью её возлюбленный Мануэль мог ещё полтора года назад.

В Испании арестовали предполагаемого убийцу девушки, расчленённое тело которой было найдено в морозильной камере в одном из домов в городе Алькала-де-Энарес, сообщает Национальная полиция страны.

По данным издания El Pais, убитую зовут Дарья. В детстве девушку из России и двух её братьев удочерила испанская приёмная семья.

42-летний Мануэль Морено и 22-летняя Дарья были вместе более двух лет, испанец даже сделал на предплечье татуировку с именем возлюбленной.

<p>Фото: © <a href="https://www.elmundo.es/madrid/2019/02/09/5c5dde2821efa0ba298b4698.html" target="_blank">El Mundo</a></p>

Правоохранители считают, что мужчина мог совершить убийство около полутора лет назад. Вскрытия тела девушки произведено не было, так как оно было заморожено. Личность расчленённого человека официально пока не установлена, однако у следователей нет сомнения в том, что это останки Дарьи.

Девушка перестала выходить на связь с родными в октябре 2017 года — отношения с приёмной семьёй были не самыми лучшими.

Перед Рождеством в декабре 2018 года мать Дарьи попыталась с ней связаться. Сделать этого женщина не смогла и обратилась в полицию.

Уточняется, что вплоть до своего ареста Мануэль работал в одном из баров города. Хозяйка заведения Вероника Наварро заявила, что шокирована произошедшим. Мужчину она описывает как профессионала своего дела, который с заботой обслуживал клиентов.

Сам Морено отказывается давать показания и общаться со следователями.

Напомним, летом 2017 года Лайф писал про убийство итальянцем своей бывшей невесты из России и её бойфренда.

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