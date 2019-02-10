Поляки стали лучше относиться к белорусам и россиянам

Наибольшее количество опрошенных признались в симпатии к чехам (56%), итальянцам (55%), словакам и венграм (53%).

Жители Польши стали лучше относиться к россиянам, чехам, словакам, белорусам, венграм и итальянцам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого польским фондом "Центр изучения общественного мнения" (CBOS).

Согласно опросу, о симпатии к белорусам, украинцам, евреям и китайцам заявили 31% респондентов. В отрицательном отношении к белорусам признались 27%, к китайцам — 28%, евреям — 33% и украинцам — 41%. Положительно относятся к россиянам 28% опрошенных, отрицательно — 43%.

Наибольшую симпатию поляки испытывают к чехам (56%), итальянцам (55%), словакам и венграм (53%), американцам (51%) и англичанам (50%). О хорватах положительно отозвались 47% респондентов, об ирландцах — 46%.

Как пишет radiopolsha, в опросе, проведённом 10–17 января 2019 года, приняли участие 928 взрослых жителей Польши. По данным CBOS, в этом году поляки улучшили своё отношение к почти всем народам, но значительнее всего к россиянам и белорусам.