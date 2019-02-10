Эксперты рассказали, какие машины чаще выбирают в качестве корпоративных авто

Агентство "Автостат" сообщает, что по итогам прошлого года корпоративные клиенты приобрели почти 230 тысяч новых легковых автомобилей.

Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем у корпоративных покупателей в 2018 году. Юридические лица приобрели 12,4 тысячи единиц таких седанов, что на 42 процента больше, чем годом ранее, посчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".

Универсал LADA Largus брали на 17 процентов чаще, чем годом ранее, однако он уступил первое место Polo и занял вторую строчку рейтинга. Этот автомобиль в 2018-м приобрели 11,5 тысяч раз. В тройке лидеров оказался также автомобиль KIA Rio, юрлица приобрели 9,8 тысячи экземпляров, что на 19 процентов больше, чем в прошлом году.

На четвёртом месте дитя японского автопрома Toyota Camry, таких автомобилей за год корпоративные покупатели взяли 8,8 тысячи штук. А сами продажи этого авто среди юрлиц выросли на 16 процентов. Самая популярная машина среди корпоративных клиентов в 2016 году Hyundai Solaris оказалась только на пятом месте, её выбрали 8,5 тысячи раз. Её продажи среди корпоративных покупателей упали на 14 процентов.

Другими автомобилями в рейтинге популярных у юридических лиц оказались: Skoda Octavia (7,3 тыс. шт.; +21%), Renault Logan (6,7 тыс. шт.; +4%), Skoda Rapid (6,5 тыс. шт.; -14%), LADA Granta (5,6 тыс. шт.; -1%) и LADA 4x4 (5,4 тыс. шт.; +5%).

Согласно подсчётам агентства "Автостат", корпоративные клиенты в 2018 году приобрели каждый седьмой новый автомобиль в России.