"Для меня было бы честью!" Макгрегор бросил вызов бывшему чемпиону UFC

Читайте также

"Для меня было бы честью!" Макгрегор бросил вызов бывшему чемпиону UFC

3
Ирландец написал, что всегда уважал Паука, отметив его искусное владение мастерством единоборств.

Ирландский боец Конор Макгрегор оценил выступление Андерсона Силвы на турнире по смешанным единоборствам, который компания UFC провела в Мельбурне.

— Андерсон — искусный, ловкий мастер единоборств. Такие методы можно развить только годами тяжёлого опыта боёв. Феноменальное выступление. Искусный ветеран. Всегда очень уважаю. Для меня было бы честью! — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, бразильский Паук (Силва) уступил непобеждённому нигерийцу Исраэлу Адесанье, который был фаворитом боя, единогласным решением судей. Выступление на UFC 234 стало для Силвы первым за два года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×