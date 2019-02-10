"Для меня было бы честью!" Макгрегор бросил вызов бывшему чемпиону UFC

Ирландец написал, что всегда уважал Паука, отметив его искусное владение мастерством единоборств.

Ирландский боец Конор Макгрегор оценил выступление Андерсона Силвы на турнире по смешанным единоборствам, который компания UFC провела в Мельбурне.

— Андерсон — искусный, ловкий мастер единоборств. Такие методы можно развить только годами тяжёлого опыта боёв. Феноменальное выступление. Искусный ветеран. Всегда очень уважаю. Для меня было бы честью! — написал Макгрегор в Twitter.

Anderson is one crafty, crafty Martial Artist.

You only develop these methods through years of hard fought experience.

Phenomenal performance.

The crafty veteran. Big respect always.

It would be an honor! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 февраля 2019 г.

Напомним, бразильский Паук (Силва) уступил непобеждённому нигерийцу Исраэлу Адесанье, который был фаворитом боя, единогласным решением судей. Выступление на UFC 234 стало для Силвы первым за два года.