МВД проверит законность "живого щита" под Владимиром для поимки нарушителя

МВД РФ направило комиссию во Владимирскую область для проверки действий полицейских, которые выставили "живой щит" из гражданских автомобилей для задержания нарушителя ПДД. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
— В случае выявления фактов нарушения законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметила Волк.
Инцидент произошёл на федеральной трассе М7 "Волга" 9 февраля. Водитель автомобиля Skoda нарушил правила и не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Он съехал на встречную полосу, проехал на красный сигнал светофора и скрылся.
В соцсетях появились кадры, на которых видно, что при поимке нарушителя были повреждены машины граждан. Водителя поймали. Им оказался 29-летний житель Волгограда, работающий таксистом.
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