Одни сугробы. На Сиэтл обрушился сильнейший за 70 лет снегопад

Нынешний февраль в Сиэтле стал самым снежным с 1949 года и вторым по количеству осадков за всю историю наблюдения.

В американском Сиэтле выпало рекордное за 70 лет количество снега. Как сообщает CBS News, в некоторых районах высота снежного покрова достигает 25 сантиметров.

По данным Национальной метеорологической службы, в ближайшее время в регионе ожидается два урагана, причём первый из них может обрушиться уже в ночь на 11 февраля.

Sequim locals laugh that the "rain shadow" that typically protects the city from precipitation apparently doesn't apply to snow. https://t.co/CSR5FRYUYe pic.twitter.com/NMy9SK6G7d — KING 5 News (@KING5Seattle) 10 февраля 2019 г.

Отмечается, что нынешний февраль в Сиэтле стал самым снежным с 1949 года и вторым по количеству осадков за всю историю наблюдения. Из-за него были отменены сотни рейсов в аэропорту "Сиэтл-Такома".