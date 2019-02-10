Одни сугробы. На Сиэтл обрушился сильнейший за 70 лет снегопад

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Одни сугробы. На Сиэтл обрушился сильнейший за 70 лет снегопад

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Нынешний февраль в Сиэтле стал самым снежным с 1949 года и вторым по количеству осадков за всю историю наблюдения.

В американском Сиэтле выпало рекордное за 70 лет количество снега. Как сообщает CBS News, в некоторых районах высота снежного покрова достигает 25 сантиметров.

По данным Национальной метеорологической службы, в ближайшее время в регионе ожидается два урагана, причём первый из них может обрушиться уже в ночь на 11 февраля.

Отмечается, что нынешний февраль в Сиэтле стал самым снежным с 1949 года и вторым по количеству осадков за всю историю наблюдения. Из-за него были отменены сотни рейсов в аэропорту "Сиэтл-Такома".

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