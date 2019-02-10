Скворцова рассказала, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ

Министр уточнила, что за последние 12 лет благодаря вакцинации существенно снизились заболеваемость и смертность населения из-за гриппа.

Минздрав России прогнозирует завершение эпидемии гриппа в середине апреля. Об этом Первому каналу сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

По словам министра, потерпеть осталось две недели — после грипп выйдет на плато и начнёт снижаться. По прогнозам, он полностью уйдёт до середины апреля.

— Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдём вниз, — заявила Скворцова, отметив, что продолжительность эпидемии в нынешнем сезоне обычная — порядка 12–14 недель.

Глава Минздрава РФ добавила, что заболеваемость и смертность населения из-за гриппа существенно снизились благодаря вакцинации.

По данным ведомства, с 2006 года заболеваемость снизилась более чем в 13 раз, а число летальных исходов, вызванных гриппом, — более чем в 20 раз.

Охват вакцинацией за 12 лет был увеличен более чем в 2,5 раза.

Напомним, ранее по всей стране из-за гриппа и ОРВИ было закрыто более 2,5 тысячи школ и 816 детских садов. В Роспотребнадзоре заявили, что прививку против гриппа получило более 70,8 миллиона человек.