В Новороссийске охранники протащили школьницу по лестнице, сломав ей позвонок

Как выяснилось, между 15-летними подростками и секьюрити ТЦ произошёл конфликт, закончившийся применением силы.

В Новороссийске охранники торгового центра протащили школьницу по лестнице, сломав ей позвонок. Как сообщает "Комсомольская правда", сам инцидент произошёл вечером 31 января, сейчас он получил общественный резонанс.

Как выяснилось, две 15-летние сестры-близняшки Юлия и Наталья находились на фуд-корте ТЦ, однако неожиданно там начался конфликт с криками, после чего охранники попросили школьниц покинуть торговый центр. Те вначале отреагировали на просьбу, однако вскоре между ними началась словесная перепалка, которая закончилась тем, что мужчины применили силу к подросткам, а одну из девушек поволокли к представителю УПДН.

По словам мамы девочек, после произошедшего она обратилась к врачам для снятия побоев. Оказалось, что у одной из дочерей сломан поясничный позвонок, из-за чего Юлию освободили от занятий в школе.

— Нам поставили диагноз "Закрытый перелом поясничного позвонка", — сказала мама, возмущённая заявлениями охранников о том, что её дочь якобы играла на камеру и специально повалилась на пол во время съёмки. — Получается, мой ребенок нанёс себе травму специально для того, чтобы их подставить?

Она также отметила, что школьница с трудом передвигается и не может сидеть без боли. За ситуацией следит детский омбудсмен в Краснодарском крае Татьяна Ковалёва. Она рассказала, что отправила запрос в полицию, однако отметила, что семья школьниц пока к ней не обращалась.

— С мамой девочки пока не разговаривали. Когда мы проявляем инициативу первыми, родители зачастую жалуются, что мы лезем в их личную жизнь, — добавила она.

По словам Ковалёвой, она попросила, чтобы в школах были проведены беседы о поведении подростков в общественных местах, однако признала, что действия охранников заслуживают осуждения, так как нужно было незамедлительно вызывать полицию и действовать по закону.