Рогозин объяснил отмену его визита в США "мракобесием" в отношении России

По словам политика, американские коллеги из NASA также разочарованы отзывом его приглашения.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал отмену своего визита в NASA по инициативе американской стороны частью "мракобесия" в отношении РФ. Об этом глава госкорпорации заявил в эфире телеканала "Россия 1".

— Я не думаю, что я страшен для них. Проблема, наверное, в другом, просто в каком-то мракобесии, которое сегодня в целом в отношении России и российских представителей, — сказал Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", он обговорил произошедшее с коллегами из NASA, и "разочарование — это мягкое слово, которое может охарактеризовать эти настроения".

Ранее директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в интервью газете Washington Post, что отменил приглашение Рогозина в США, уступив американским сенаторам. Также стало известно, что он планирует прибыть в Россию для переговоров с главой "Роскосмоса", но сроки визита пока не согласованы.