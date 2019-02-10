Жители Швейцарии выступили против запрета на строительство новых домов

Как отмечается, ограничения на строительство жилья привели бы к росту цен на недвижимость.

Граждане Швейцарии на общенациональном референдуме отклонили инициативу молодёжного крыла партии "Зелёных" о прекращении дальнейшего расширения урбанизированных территорий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инициаторы предложили на законодательном уровне заморозить процесс расширения промышленной и жилищной застройки.

Противники идеи назвали её несостоятельной — её было бы сложно сочетать с внутренним законодательством кантонов страны.

По прогнозам телерадиокомпании SFR, по итогам референдума голоса жителей страны распределятся так: 64% — против, 36% выступят за прекращение урбанизации Швейцарии.

Отметим, что референдумы в Швейцарии проходят достаточно часто. Так, весной 2017 года жители страны проголосовали против строительства новых АЭС.

Осенью 2018 года в стране голосовали на референдуме о еде и проводили голосование по коровьим рогам.