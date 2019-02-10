Жители Швейцарии выступили против запрета на строительство новых домов

Граждане Швейцарии на общенациональном референдуме отклонили инициативу молодёжного крыла партии "Зелёных" о прекращении дальнейшего расширения урбанизированных территорий. Об этом сообщает агентство Reuters.
Инициаторы предложили на законодательном уровне заморозить процесс расширения промышленной и жилищной застройки.
Противники идеи назвали её несостоятельной — её было бы сложно сочетать с внутренним законодательством кантонов страны.
По прогнозам телерадиокомпании SFR, по итогам референдума голоса жителей страны распределятся так: 64% — против, 36% выступят за прекращение урбанизации Швейцарии.
Die neuste Hochrechnung zur #Zersiedelungsinitiative liegt vor. Das Nein-Lager bleibt weiterhin mit 64 Prozent deutlich vorne. #abst19 #Abstimmung https://t.co/SRcrkwf230 pic.twitter.com/l1maqEWItu— SRF News (@srfnews) February 10, 2019
Отметим, что референдумы в Швейцарии проходят достаточно часто. Так, весной 2017 года жители страны проголосовали против строительства новых АЭС.
Осенью 2018 года в стране голосовали на референдуме о еде и проводили голосование по коровьим рогам.
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