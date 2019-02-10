Facebook заблокировал колонку Семёна Пегова, посвящённую памяти комбата Гиви

Администрация американской соцсети Facebook заблокировала материал Life.ru, посвящённый второй годовщине гибели легендарного комбата Гиви. Facebook не хочет, чтобы вы знали правду, если они не разделяют вашу точку зрения.

Это авторская колонка военкора, руководителя медиапроекта WarGonzo Семёна Пегова, который лично знал Михаила Толстых. Журналист рассказал о том, каким был командир батальона "Сомали" и почему Донбасс не сломить никакими террористическими актами.

— Мы удалили одну из ваших публикаций, поскольку она не соответствовала нормам сообщества Facebook, — говорится в комментарии администрации соцсети.

Нужно отметить, что в колонке Семёна Пегова нет оскорбительных слов. Там выражается мнение военкора о том, что ответственность за происходящее в Донбассе лежит на Киеве. Очевидно, это возмутило украинских пользователей соцсетей, после чего Facebook решил заблокировать публикацию.

Вспоминается, как полгода назад Facebook закрыл аккаунт немецкого политика только за пост с фото Александра Захарченко. Выходит, для администрации соцсети не существует проблем людей, которые живут в Донбассе. А значит, Facebook не хочет, чтобы о них знали и вы.