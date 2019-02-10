Facebook заблокировал колонку Семёна Пегова, посвящённую памяти комбата Гиви

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Facebook заблокировал колонку Семёна Пегова, посвящённую памяти комбата Гиви

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Администрация американской соцсети Facebook заблокировала материал Life.ru, посвящённый второй годовщине гибели легендарного комбата Гиви. Facebook не хочет, чтобы вы знали правду, если они не разделяют вашу точку зрения.

<p>Страница Facebook c заблокированным материалом Лайфа</p>

Это авторская колонка военкора, руководителя медиапроекта WarGonzo Семёна Пегова, который лично знал Михаила Толстых. Журналист рассказал о том, каким был командир батальона "Сомали" и почему Донбасс не сломить никакими террористическими актами.

— Мы удалили одну из ваших публикаций, поскольку она не соответствовала нормам сообщества Facebook, — говорится в комментарии администрации соцсети.

Нужно отметить, что в колонке Семёна Пегова нет оскорбительных слов. Там выражается мнение военкора о том, что ответственность за происходящее в Донбассе лежит на Киеве. Очевидно, это возмутило украинских пользователей соцсетей, после чего Facebook решил заблокировать публикацию.

Вспоминается, как полгода назад Facebook закрыл аккаунт немецкого политика только за пост с фото Александра Захарченко. Выходит, для администрации соцсети не существует проблем людей, которые живут в Донбассе. А значит, Facebook не хочет, чтобы о них знали и вы.

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