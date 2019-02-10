Российские биологи взялись за очистку библейского дуба в Палестине

Российские биологи отправились в Палестину, чтобы очистить ствол Мамврийского дуба от отмерших частей, рассказывает Русская духовная миссия в Иерусалиме. Согласно преданиям, дерево растёт на месте явления святой Троицы патриарху Аврааму.

В 1996 году дуб засох, на Святую землю приезжали специалисты-биологи из научных и учебных заведений России, чтобы замедлить процесс разрушения древесины. Однако несколько лет назад из корня дуба проросли два новых ствола.

— В наши дни в продолжение плановых работ по сохранению святыни, начатых под руководством специалистов ведущих российских НИИ, проводится постепенное освобождение ствола старого дерева от отмерших частей, препятствующих росту молодых побегов, и бережное сохранение этих частей для истории, — сообщает пресс-служба духовной миссии в Иерусалиме.

Собранные части дерева будут законсервированы и доступны для обзора и поклонения паломникам, посещающим подворье Русской духовной миссии в Хевроне.