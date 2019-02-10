Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

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Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

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Момент ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена снял на видео журналист Мохаммед Мансур. По его словам, снаряд по тяжёлой технике выпустили повстанцы-хуситы.

На видеокадрах отображено, что ракета попала в район моторного отделения. Насколько сильно повреждён танк в результате атаки, неизвестно.

Противостояние между правительством и хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах" продолжается в Йемене с 2014 года. На стороне официальных властей с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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