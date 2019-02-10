В Польше рассказали, сколько ракетных установок HIMARS купят у США

Речь идёт о реактивных системах залпового огня, в 2018 году США применяли это вооружение при штурме сирийской Ракки.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна закупит у Соединённых Штатов 20 ракетных установок HIMARS дальностью до 300 километров с боеприпасами. Об этом со ссылкой на Минобороны Польши сообщает газета Rzeczpospolita.

Уточняется, что стоимость контракта составит 414 миллионов долларов. Договор с американской стороной планируют подписать в среду, 13 февраля.

Напомним, о намерении Польши приобрести у США ракетные системы стало известно 9 февраля.

В ноябре 2017 года Соединённые Штаты одобрили продажу Польше 25 ракетных систем HIMARS, а также 150 ракет класса "воздух-воздух" на общую сумму 500 миллионов долларов.