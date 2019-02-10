"Дочери не тихие". Лайф узнал детали ЧП с девочкой, которой сломали позвоночник

Руководитель охраны ТЦ утверждает, что школьницы на протяжении нескольких месяцев вели себя неадекватно.

Мама 15-летних Юли и Наташи из Новороссийска, к которым охранники ТЦ применили физическую силу, прокомментировала сообщения о том, что девочки сами начали конфликт и виноваты в произошедшем. По мнению женщины, как бы ни вели себя подростки, никто не имел права вести себя с её детьми подобным образом.

— Да, мои дочери не примерные, тихие и покладистые. Они — эмоциональные подростки. Но это не даёт никакого права применять физическую силу! — сказала она в беседе с Лайфом. — Сначала они говорили, что девочки были под наркотой и они их просто поднимали. Потом — что это была инсценировка.

Мать подростков подчеркнула, что в день инцидента дочери прошли все экспертизы и все тесты на наркотики и алкоголь были отрицательными.

— Я не могу представить, как меня, взрослого, состоявшегося человека должен спровоцировать не созревший подросток, чтобы я могла так поступить, — добавила она.

Напомним, 31 января сёстры были в торговом центре. На фудкорте они начали кричать, после чего охранники попросили их уйти. Несмотря на то что сначала школьницы согласились на это, между ними и секьюрити впоследствии произошёл конфликт, закончившийся тем, что одну из девочек они поволокли к представителю УПДН по лестнице. Позже выяснилось, что Юлии сломали один позвонок.

По словам матери, при первичном осмотре врачи не заострили внимание на жалобах подростка о том, что у неё болит позвоночник, несколько дней ей было сложно вставать и садиться. Когда девочке сделали рентген, оказалось, что у неё закрытый перелом поясничного позвонка и посттравматический сколиоз поясничного отдела позвоночника. Она освобождена от физкультуры на два месяца и должна носить корсет.

Начальник охраны торгового центра утверждает, что девочки вели себя неадекватно уже порядка трёх месяцев и в день инцидента провоцировали охранников. По его словам, подростки ругались матом у детской площадки и ударили несколько раз охранника по лицу, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

— Они матерились в общественном месте, ругались, на замечания охраны не реагировали, cпециально провоцировали, — приводит его слова телеграм-канал LIFE SHOT. — Когда эта девочка увидела, что её снимают, она просто упала и начала кричать. А потом спокойно встала и пошла. С переломленным-то позвоночником!

Как писал Лайф, за ситуацией следит детский омбудсмен в Краснодарском крае Татьяна Ковалёва. Она попросила, чтобы в школах были проведены беседы о поведении подростков в общественных местах, однако признала, что действия охранников заслуживают осуждения, так как нужно было незамедлительно вызывать полицию и действовать по закону.