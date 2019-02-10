Рогозин объяснил причины неудачных запусков российских ракет

Он заявил о высокой надёжности космической техники России и отметил, что любой механизм может отказать.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал неудачные запуски отечественных космических ракет. По его мнению, не существует ни одного образца техники, который имеет стопроцентную надёжность.

— Техника — это всё-таки техника. И она рано или поздно даёт сбой... Коэффициент надёжности техники равен, скажем, 99, и за запятой какие-то там ещё проценты. Но всё-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят, — объяснил он в эфире телеканала "Россия 1".

Рогозин отметил, что аварии происходят и с отечественной космической техникой, несмотря на её надёжность. Он особо подчеркнул, что во время аварии ракеты "Союз" 11 октября пилотируемый корабль "Союз МС-10" спас экипаж на участке, где спасение ещё никогда не происходило. По словам главы госкорпорации, у других стран в подобных ситуациях гибли люди.

Гендиректор "Роскосмоса" добавил, что в причинах ЧП разбиралась специальная комиссия, а за всеми этапами сборки ракеты был "введён дополнительный жесточайший контроль".

Напомним, 11 октября, вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10", произошла авария двигателя. Благодаря сработавшей системе аварийного спасения экипаж благополучно приземлился в Казахстане. Позднее космонавт Алексей Овчинин рассказал о том, как он и астронавт Ник Хейг перенесли аварию.