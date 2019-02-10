Многодетная мать в Нижегородской области попыталась продать чужого ребёнка

Как отмечается, уголовные дела в отношении неё расследуются и следователями в Подмосковье.

В Нижегородской области суд арестовал 38-летнюю женщину, подозреваемую в торговле ребёнком, вскоре ей предъявят обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Как уточняется, уголовное дело было возбуждено после появления в местных СМИ осенью 2018 года информации о женщине, пытавшейся продать новорождённого ребёнка семейной паре из Москвы. Уточняется, что за малыша женщина хотела выручить 300 тысяч рублей. Подозреваемая была объявлена в розыск, её местонахождение было установлено 8 февраля 2019 года.

Следователи выяснили, что летом 2018 года подозреваемая предложила беременной женщине, которая не хотела заниматься ребёнком, забрать новорождённого. Она изготовила для роженицы поддельный паспорт, с помощью медицинского препарата была вызвана родовая деятельность. 27 июля после экстренной госпитализации женщина родила мальчика.

На новорождённого по поддельной ксерокопии паспорта были оформлены необходимые документы, сам малыш фактически находился у подозреваемой.

— Сделка по продаже не состоялась по не зависящим от подозреваемой причинам, — отмечается в сообщении.

Как уточняется, подозреваемая воспитывала пятерых несовершеннолетних детей. После проведения генетических экспертиз было установлено, что она не является биологической матерью двоим из них.

СК сообщает, что в настоящее время все несовершеннолетние дети помещены в социальные центры и медицинские учреждения.

— Кроме того, установлено, что в отношении указанной женщины, которая по аналогичной схеме продавала новорождённых детей, расследуются уголовные дела следователями в Московской области, — сказано в заявлении Следственного комитета РФ.

Напомним, ранее в Хабаровске суд приговорил местную жительницу, которая подарила свою дочь подруге, к трём годам лишения свободы условно.