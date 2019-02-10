СК выяснит причину сбоя сигнализации в доме, где погибли мать и четверо детей

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Новосибирской области выяснили, что в доме, в котором недавно в огне погибли пятеро человек, не сработал пожарный извещатель. Об этом сообщает региональное СУ СКР на своём сайте.

В ноябре прошлого года администрация Полойского сельсовета заключила договор с областным учебным центром федеральной противопожарной службы. На территории сельсовета должны были быть установлены автономные дымовые пожарные извещатели и должно было проводиться их техническое обслуживание.

— Следствием было установлено, что сигнал о пожаре в доме, где погибли люди, на пульт дежурной службы не поступил, — заявляют в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее Лайф рассказывал, что было возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и четырёх детей, однако после того, как был обнаружен нерабочий извещатель, также было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

К дому, где погибли мать и четверо её детей, соседи несут игрушки и цветы. Самому старшему ребёнку в семье было около пяти лет, самый младший родился только в прошлом году.