В Москве приступили к вывозу снега для утилизации

Только 26–27 января в столице выпало до 25 сантиметров осадков, высота сугробов превысила полметра.

В Москве приступили к вывозу снега с площадок временного хранения на стационарные снегосплавные пункты для утилизации. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

— Только 26–27 января в Москве выпало до 25 см снега, высота сугробов превысила полметра. Для оперативной очистки дорог и дворов на территории города были определены места временного складирования снега, — говорится в сообщении.

На выделенных площадках находится 20 тысяч кубометров снега. Они максимально удалены от жилых кварталов и не доставляют неудобств жителям Москвы. Сейчас снегосплавные мощности разгружены, и это позволит полностью расчистить места временного хранения снега. Отмечается, что работы круглосуточно проходят во всех районах столицы.

Как ранее писал Лайф, в Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности на 11 февраля.