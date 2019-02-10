Трамп заявил, что комитет сената США по разведке не выявил его сговора с Россией

Читайте также

Трамп заявил, что комитет сената США по разведке не выявил его сговора с Россией

3
В интервью CBS News Бёрр заявил об отсутствии доказательств сговора штаба Трампа и РФ.

Президент США Дональд Трамп сообщил в посте в Twitter, что комитет сената США по разведке не нашёл подтверждений сговора между Трампом и Россией.

— Сенатор Ричард Бёрр, глава комитета сената по разведке, только что сообщил, что после почти двух лет, более двухсот интервью и тысяч документов они не обнаружили никакого сговора между Трампом и Россией! Хоть кто-нибудь действительно удивлён этим? — написал американский лидер.

Отметим, на днях глава комитета сената США по разведке Ричард Бёрр в интервью CBS News сообщил, что у комитета нет доказательств сговора штаба Трампа с РФ.

— Если бы мы писали итоговый отчёт на основании фактов, имеющихся у нас, то у нас не было бы ничего, что могло бы предположить существование сговора между штабом Трампа и Россией, — заявил Бёрр.

Ранее американский президент неоднократно заявлял, что никакого сговора его штаба и России не было.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×