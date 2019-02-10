Трамп заявил, что комитет сената США по разведке не выявил его сговора с Россией

В интервью CBS News Бёрр заявил об отсутствии доказательств сговора штаба Трампа и РФ.

Президент США Дональд Трамп сообщил в посте в Twitter, что комитет сената США по разведке не нашёл подтверждений сговора между Трампом и Россией.

— Сенатор Ричард Бёрр, глава комитета сената по разведке, только что сообщил, что после почти двух лет, более двухсот интервью и тысяч документов они не обнаружили никакого сговора между Трампом и Россией! Хоть кто-нибудь действительно удивлён этим? — написал американский лидер.

Senator Richard Burr, The Chairman of the Senate Intelligence Committee, just announced that after almost two years, more than two hundred interviews, and thousands of documents, they have found NO COLLUSION BETWEEN TRUMP AND RUSSIA! Is anybody really surprised by this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

Отметим, на днях глава комитета сената США по разведке Ричард Бёрр в интервью CBS News сообщил, что у комитета нет доказательств сговора штаба Трампа с РФ.

— Если бы мы писали итоговый отчёт на основании фактов, имеющихся у нас, то у нас не было бы ничего, что могло бы предположить существование сговора между штабом Трампа и Россией, — заявил Бёрр.

Ранее американский президент неоднократно заявлял, что никакого сговора его штаба и России не было.