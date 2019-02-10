В WWF назвали причину нашествия медведей на архипелаге Новая Земля

По словам специалиста, животных на берегах стало всё больше из-за отсутствия льда.

Изменение климата стало причиной массового нашествия белых медведей на Новой Земле, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Михаила Стишова, координатора проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы.

По словам эксперта, люди понимали, что приход медведей к жилым поселениям может произойти. В настоящий момент животных на берегах всё больше по причине отсутствия льда в течение длительных временных периодов.

— Они выходят на берег, где их привлекает человеческое жильё, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора, — объяснил Стишов.

Он добавил, что власти архипелага ранее обращались к специалистам за рекомендациями, предвосхищая появление проблемы. Стишов пояснил, что давать рекомендации удалённо нельзя.

Ранее глава Администрации Новой Земли заявил, что белых медведей планируют усыпить и вывезти за пределы поселений.

По словам Стишова, сделать это не так просто и дёшево — увозить нужно далеко, на расстояние, равное двум-трём часам полёта, на другую сторону острова. Эксперт отметил, что на Новую Землю отправятся специалисты, у которых есть средства и оборудование.

Напомним, на архипелаге Новая Земля из-за большого скопления медведей вокруг населённых пунктов был введён режим ЧС.