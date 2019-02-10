В МВД назвали число участников несогласованной акции в Москве

Охрану правопорядка на мероприятии обеспечили полицейские и сотрудники Росгвардии.

На несогласованную акцию "Марш разгневанных матерей", прошедшую в центре Москвы, вышло около 400 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

— Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и общественной безопасности, — уточнили в главке.

Как пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, мэрия Москвы не согласовала заявку на проведение 10 февраля "Марша разгневанных матерей" из-за того, что организаторы не подали заявку в установленные законом сроки.