"Подливала психотропное". Разин заявил о жалобах Евгения Осина на Наталью Штурм

Продюсер передал эту информацию следователям и сейчас ждёт результаты экспертизы.

Продюсер Андрей Разин рассказал о жалобах певца Евгения Осина на исполнительницу Наталью Штурм, которая якобы подсыпала ему психотропные вещества. По словам Разина, об этом Осин ему рассказал, когда лежал в больнице.

— И мы нашли эти вещества после того, как она была у него в квартире и поила его непонятным спиртным и подливала туда психотропное вещество, чтобы потом затащить его в эту частную клинику, — приводит слова продюсера телеканал "360".

Отмечается, что Разин передал эту информацию следователям и сейчас ждёт результаты экспертизы. Дана Борисова подтвердила, что Осин и ей рассказывал о неоднократных попытках Штурм споить его и подсыпать что-то в алкоголь. При этом она заявила, что у певицы своеобразный характер. Сама Наталья Штурм от комментариев отказалась.

Отметим, незадолго до смерти Евгения Осина в СМИ неоднократно сообщалось о бедственном положении музыканта. Однако Наталья Штурм в это не верила, заявив, что у него четыре квартиры в Москве, а за год он заработал около миллиона рублей, принимая участие в различных шоу. Тогда же она сказала, что деньги Осину нужны только на бутылку.