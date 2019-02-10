Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за избиения игроков "Црвены Звезды"

Спасаясь от хулиганов с арматурой и дубинками, вратарь ватерпольного клуба прыгнул с набережной в море.

МИД Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за вчерашнего инцидента в городе Сплит, где группа хулиганов избила ватерполистов белградской команды "Црвена звезда". Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.

— В МИД сегодня был вызван поверенный в делах Посольства Хорватии в Загребе, которому была вручена нота протеста из-за нападения на ватерполистов… в Сплите, — говорится в пресс-релизе.

Белград выразил "глубокую обеспокоенность и разочарование" в связи с произошедшим.

Ранее стало известно, что 9 февраля три игрока сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда" были избиты фанатами в хорватском Сплите, куда приехали на матч с местной командой "Морнар". Спортсмены вошли в одно из кафе в форме с символикой своего клуба. Ватерполистов избивали арматурой и дубинками. В итоге двое смогли сбежать, а вратарь прыгнул в море, чтобы спастись.