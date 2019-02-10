Истребитель ВВС Ливии перехватил в запретной зоне гражданский самолёт — видео

МиГ-23 вынудил пилотов судна совершить посадку на аэродроме Таманхинт у города Себха.

Истребитель ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) перехватил гражданский самолёт, нарушивший установленную ранее бесполётную зону на юге страны. Об этом сообщает портал Afrigatenews.

Bombardier CRJ200 вылетел с находящегося в запретной зоне нефтяного месторождения Эль-Филь и направился в сторону Триполи. МиГ-23 сопроводил гражданское судно и вынудил совершить посадку на аэродроме Таманхинт у города Себха.

8 февраля ЛНА в рамках проводимой с середины января масштабной военной операции закрыла для полётов южный район страны. В штабе ВВС подчеркнули, что "посадка и взлёты из аэропортов и аэродромов с юга будут возможны только после получения соответствующего разрешения".