Найденный под "Колхозницами" портрет Пушкина внесут в каталог Русского музея

При этом счищать верхний слой полотна ради работы, которую Петров-Водкин считал неудавшейся, не станут.

Русский музей внесёт в свой каталог найденный под картиной "Колхозницы" Кузьмы Петрова-Водкина портрет "Пушкин в Болдине", который долгие годы считался утраченным. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник отдела живописи учреждения Ольга Мусакова.

По её словам, музей не вправе счищать верхний слой "Колхозниц" ради портрета, который Петров-Водкин считал неудавшимся. Однако сам факт его существования будет документально зафиксирован.

— В примечаниях мы теперь с полным правом можем сделать соответствующие пометки: под поверхностным слоем живописи находится считавшаяся утраченной композиция — портрет А.С. Пушкина, — цитирует Мусакову ТАСС.

Портрет Пушкина, сидящего на диване в доме в Болдине, был написан Петровым-Водкиным в 1930-е годы для приуроченной к 100-летию со дня гибели поэта выставки. Однако жюри отклонило картину, после чего автор её уничтожил. Петров-Водкин разрезал, закрасил и загрунтовал холст, а затем написал на нём "Колхозниц". В декабре 2018 года специалисты Русского музея во время изучения работы с помощью инфракрасного излучения нашли спрятанную работу.