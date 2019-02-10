В Москве на следующей неделе ожидается до трёх градусов тепла и дождь

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В Москве на следующей неделе ожидается до трёх градусов тепла и дождь

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Помимо дождя, в городе из-за влияния атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В начале рабочей недели в российской столице прогнозируется температура воздуха до плюс трёх градусов, ожидается усиление ветра южной четверти до 12–17 м/с, сообщает Meteonovosti.ru.

Отмечается, что в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя — из-за влияния атмосферных фронтов.

Подобное сочетание метеоявлений не добавит погоде комфортности. Медики прогнозируют рост риска простудных заболеваний.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в понедельник 11 февраля в Москве и Подмосковье объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

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