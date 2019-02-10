В Москве на следующей неделе ожидается до трёх градусов тепла и дождь

В начале рабочей недели в российской столице прогнозируется температура воздуха до плюс трёх градусов, ожидается усиление ветра южной четверти до 12–17 м/с, сообщает Meteonovosti.ru.
Отмечается, что в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя — из-за влияния атмосферных фронтов.
Подобное сочетание метеоявлений не добавит погоде комфортности. Медики прогнозируют рост риска простудных заболеваний.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что в понедельник 11 февраля в Москве и Подмосковье объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.
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