Когда пора идти к врачу. Учёные назвали шесть симптомов рака у мужчин

Отмечается, что симптомы заболевания нередко можно спутать с признаками менее серьёзной патологии.

Учёные из Cancer Research UK назвали шесть основных симптомов рака у мужчин, сообщает Daily Express со ссылкой на исследование. По словам врачей, их наличие свидетельствуют о том, что к врачу нужно обратиться как можно скорее.

Так, на рак мочевого пузыря или кишечника может указывать кровь в моче и фекалиях. Изменение формы груди, выделения из сосков и раздражение кожи грудной клетки может свидетельствовать о наличии рака груди, хоть это заболевание встречается у мужчин редко.

Врачи призывают обратиться к медикам в случае непрекращающегося кашля, в особенности если это сопровождается отхаркиванием крови. Не стоит откладывать визит к врачам и при изменении формы или размера тестикул, проблемах с мочеиспусканием, а также при резкой потере веса.

При этом издание отмечает, что симптомы рака нередко можно спутать с признаками менее серьёзного заболевания.