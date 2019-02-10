Сенатор заявил, что новые ракеты Польши могут угрожать Калининградской области

По словам Морозова, происходящее является разновидностью присяги на верность НАТО и Соединённым Штатам.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что договорённость Варшавы и Вашингтона о поставке в Польшу ракетных установок HIMARS подтверждает антироссийский курс. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сенатор рассказал, что другие потенциальные цели для таких ракетных установок, кроме как Калининградская область, трудно представить.

Морозов подчеркнул, что подобные решения не делают Европу "более безопасной".

Морозов отметил, что решение о покупке ракетных установок связано не только с вопросами военного характера. По словам сенатора, "один дивизион ничего не решает", однако договорённость является разновидностью присяги на верность НАТО и Соединённым Штатам.

Напомним, в воскресенье 10 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак официально заявил о закупке у Соединённых Штатов 20 ракетных установок дальностью до 300 километров с боеприпасами. Сумма сделки составит 414 миллионов долларов.