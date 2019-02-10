В Москву из иракской тюрьмы доставят 27 российских детей

Самому младшему ребёнку — всего четыре года, а старшему — 13 лет. Ребята являются выходцами из десяти регионов РФ.

Спецборт МЧС РФ сегодня вечером доставит в Москву 27 российских детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада. Об этом рассказали в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

— Сегодня поздно вечером в аэропорту Раменское приземлится самолёт МЧС, который доставит из Ирака 27 детей в возрасте от четырёх до 13 лет из 10 субъектов РФ, — цитирует представителя аппарата ТАСС.

Маленьких россиян отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Там спасённых ребят передадут родственникам и опекунам. Все необходимые документы для этого уже подготовлены.