По технической причине. В Минске вынужденно сел самолёт Air Astana

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, а рейс отменён. Пассажиров вывезут другими авиалиниями.

В Минске вынужденно сел самолёт Air Astana, летевший из Атырау в Амстердам. На странице авиакомпании в "Фейсбуке" сообщается, что самолёт совершил посадку по технической причине.

— Самолёт, выполнявший рейс КС903 по маршруту Атырау — Амстердам, по технической причине совершил вынужденную посадку в аэропорту г. Минска сегодня в 11:31 по времени Алма-Аты (08:31 мск), — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, а рейс отменён. Пассажиров вывезут другими авиалиниями.