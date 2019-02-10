Все ещё друзья! Брэда Питта заметили на юбилее Дженнифер Энистон

Как отмечается, Питт появился перед входом в отель в кепке, которая прикрывала его длинные волосы.

Актёр Брэд Питт был замечен на вечеринке по случаю дня рождения своей экс-супруги Дженнифер Энистон. В понедельник, 11 февраля, актрисе исполнится 50 лет, сообщает портал TMZ.

The back of Brad Pitt’s head spotted at Jennifer Aniston’s 50th and what does it all mean? https://t.co/qgbNhNeyUm pic.twitter.com/0kwLkqlCmJ — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) 10 февраля 2019 г.

Отмечается, что помимо Питта на торжестве были замечены Роберт Дауни — младший, Риз Уизерспун, Джордж и Амаль Клуни, Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Орландо Блум, Фаррелл Уильямс, Кит Ричардс, Кортни Кокс, Барбра Стрейзанд и многие другие.

Brad Pitt Shows Up for Jennifer Aniston's 50th Birthday Party https://t.co/Sfoy5ZdY4k — TMZ (@TMZ) 10 февраля 2019 г.

Вечеринка прошла в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Портал отмечает, что этот отель — любимое место актрисы в городе.

Напомним, перед расставанием со своим вторым мужем Джастином Теру Энистон в слезах звонила Питту с жалобами на супруга. Спустя время в СМИ появилась информация, что после развода с Анджелиной Джоли Питт ищет утешения у своей первой супруги.