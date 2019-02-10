Косолапый беспредел. Нашествие белых медведей на Новой Земле показали на видео

Автор одного из роликов подходит к лакомящимся на свалке хищникам и начинает с ними беседовать.

Жители Новой Земли поделились в соцсетях фото и видео белых медведей, которые оккупировали архипелаг. Некоторые даже наслаждаются "косолапым беспределом" и хвастаются дружбой с зубастыми гостями.

Автор одного из видео без страха подходит к лакомящимся на свалке хищникам и начинает с ними беседовать. В какой-то момент мужчина даже протягивает руку, чтобы погладить могучего зверя.

"О, боже! Вы там бессмертные?", "Это же очень опасные и непредсказуемые животные! Как вы с ними сдружились?", "У нас собаки, у них медведи!" "Классные мишутки! Но опасные" — оставляют под кадрами комментарии пользователи.

Страдающие от нашествия белых медведей жители называют их хозяевами архипелага — косолапые без стеснения заходят в подъезды домов.

Ранее на Новой Земле ввели режим ЧС из-за огромного количества хищников. В частности, в районе посёлка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, постоянно наведывающихся к людям. Иногда хищники ведут себя агрессивно, поэтому власти призывают их остерегаться.