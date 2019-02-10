Украину на Евровидении-2019 может представить гражданка России

На вопрос о гастролях группы в РФ девушка ответила, что коллектив выступал на её родине.

За право представить Украину на песенном конкурсе Евровидение в мае борется россиянка Юлия Юрина. Об этом сообщает "Российский диалог".

Девушка — солистка группы YUKO, которая прошла в финал национального отбора по итогам первого полуфинала. После выступления Юлия призналась, что является гражданкой РФ. Она сообщила, что уже семь лет живёт на Украине и недавно получила вид на жительство.

Как отмечается, коллектив получил самую высокую оценку от судей и бронзу от зрителей.

— Мы в финале! Спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за нас. Вы лучшие! — сказано в посте в аккаунте группы в "Инстаграме".

Напомним, международный конкурс песни пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на Евровидении представит Сергей Лазарев. Певец имеет опыт участия в конкурсе — в 2016 году он получил 491 балл и занял третье место.