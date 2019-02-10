Воронежец отсудил 100 тысяч у больницы, признавшей его олигофреном

Почти десять лет назад психиатр признал умственно отсталым одного призывника. Правда, уже на следующий день передумал и назвал его годным к военной службе.

Районная больница в посёлке Анна под Воронежем по решению суда выплатила пациенту 100 тысяч рублей, пишет портал "Моё! Онлайн". Сообщается, что эту сумму взыскали за поставленный врачом ложный диагноз.

Как выяснилось, в 2009 году психиатр сделал запись: "Умственная отсталость лёгкая" в медицинской карте пациента, который на тот момент был призывником. При этом уже на следующий день в учётной карте молодого человека он написал: "Годен".

Пострадавший заверил, что лишь спустя многие годы узнал о том, что по документам он олигофрен, и обратился в суд. Он заявил, что ему нанесла моральный вред необходимость постоянно доказывать на работе и дома, что он на самом деле психически здоров.

Сначала суд постановил выплатить ему 10 тысяч рублей в качестве компенсации. Но воронежец обжаловал это решение и добился увеличения суммы в 10 раз.

Администрация больницы, с которой взыскали деньги, решила, что это несправедливо, и через суд потребовала их назад. Иск удовлетворили частично: пациент должен отдать им свой месячный заработок.