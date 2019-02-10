"Я бандеровец". На Украине устроили флешмоб позора из-за "оскорбления" радикала

Полицейские Украины запустили флешмоб "Я извиняюсь. Я тоже бандеровец". Начали его высокопоставленные чины. С помощью акции правоохранители извиняются за своего коллегу, который крикнул: "Ложись, бандера!", когда задерживал людей, штурмующих территориальное подразделение полиции.

— Я прошу прощения, я тоже бандеровец! Слава Украине! — написал на своей странице в "Фейсбуке" глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк влился во флешмоб, сфотографировавшись с портретом Степана Бандеры. Добавив, что портрет висит в его рабочем кабинете.

Также к акции присоединились замглавы Нацполиции Украины Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пресс-секретарь Нацполиции Украины Артём Шевченко и другие сотрудники ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что глава киевской полиции обещал наказать сотрудника, выкрикнувшего "Ложись, бандера!"