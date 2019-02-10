Головин получил травму в матче с "Монпелье"

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Головин получил травму в матче с "Монпелье"

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Скриншот из видео: © Twitter/JulienCst

Главный тренер "Монако" отметил, что сфоливший против россиянина игрок соперника не получил даже жёлтой карточки.

Хавбек ФК "Монако" Александр Головин был травмирован в матче с "Монпелье". Футболисту пришлось покинуть поле во втором тайме после фола со стороны португальца Педру Мендеша.

Встреча 24-го тура чемпионата Франции завершилась со счётом 2:2.

В "Твиттере" появилось видео, как хромающий Головин покидает стадион.

Главный тренер "Монако" на конференции после матча сообщил, что лодыжка россиянина приобрела фиолетовый оттенок. Леонарду Жардим отметил, что Головин может выбыть на несколько недель.

Напомним, ранее Головин попал в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 и был признан лучшим игроком тура.

В конце января российский футболист забил свой первый гол за "Монако".

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