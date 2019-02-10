В Белом доме заявили о возможном новом шатдауне

Трампу всё ещё не удаётся договориться с конгрессменами о выделении денег на строительство стены на границе с Мексикой.

В администрации США не исключили нового шатдауна, то есть прекращения работы правительственных ведомств из-за отсутствия денег, сообщает NBC.

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил телеканалу, что департаменты могут приостановить свою деятельность с 15 февраля.

В Конгрессе США продолжается спор о необходимости строить стену для защиты от нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Трамп настаивает на выделении 5 миллиардов долларов, но сенаторы-демократы считают, что это слишком много.

Как писал Лайф, именно из-за этого вопроса 22 декабря 2018 года в США начался шатдаун. Правительство частично перестало работать, поскольку власти не утвердили годовой бюджет.

26 января 2019 года Трамп договорился с сенаторами снова запустить работу ведомств, но теперь переговоры снова зашли в тупик.