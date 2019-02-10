СК проверит информацию о травмировании позвоночника школьницы в ТЦ Новороссийска

Ранее мама несовершеннолетних, у которых произошёл конфликт с охранниками, заявила, что в день инцидента дочери прошли все экспертизы и все тесты на наркотики и алкоголь были отрицательными.

Сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю запросили у полицейских материалы проверки инцидента в торговом центре в Новороссийске, где охранники сломали позвонок 15-летней школьнице, протащив её по лестнице. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления заявили, что правоохранителям было направлено ходатайство об изъятии и передаче в следственные органы регионального управления СК материала проверки.

Напомним, вечером 31 января охранники одного из торговых центров Новороссийска сломали позвонок 15-летней школьнице, протащив её по лестнице. Кадры случившегося были опубликованы в Сети. Мама несовершеннолетних близняшек, у которых случился конфликт с охранниками, заявила Лайфу, что её дочки — эмоциональные подростки, однако это не даёт никакого права применять против них физическую силу.