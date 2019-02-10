СК проверит информацию о травмировании позвоночника школьницы в ТЦ Новороссийска

Сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю запросили у полицейских материалы проверки инцидента в торговом центре в Новороссийске, где охранники сломали позвонок 15-летней школьнице, протащив её по лестнице. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе управления заявили, что правоохранителям было направлено ходатайство об изъятии и передаче в следственные органы регионального управления СК материала проверки.
Напомним, вечером 31 января охранники одного из торговых центров Новороссийска сломали позвонок 15-летней школьнице, протащив её по лестнице. Кадры случившегося были опубликованы в Сети. Мама несовершеннолетних близняшек, у которых случился конфликт с охранниками, заявила Лайфу, что её дочки — эмоциональные подростки, однако это не даёт никакого права применять против них физическую силу.
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