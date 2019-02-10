ООН предложила посредничество в переговорах властей Венесуэлы и оппозиции

В стране обостряется противостояние президента страны Николаса Мадуро и главы парламента Хуана Гуайдо.

Организация объединённых наций готова предоставить помощь в проведении переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— ООН и я лично предлагаем помощь обеим сторонам, если поступит просьба о проведении переговоров, серьёзных переговоров, которые бы смогли вывести страну из нынешнего противостояния, — цитирует его РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, в Совете Безопасности ООН не удалось прийти к единому решению по ситуации в Венесуэле. Россия позже подготовила новый проект резолюции.

Напомним, в январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. В СМИ писали, что перед этим ему позвонили из Вашингтона. Президент страны Николас Мадуро обвинил США в попытке организовать госпереворот и разорвал с ними дипотношения.

На сторону Гуайдо перешли генерал ВВС Венесуэлы и полковник сухопутных войск страны.